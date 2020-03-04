الجنائية المركزية: الإعدام لمدان شارك بقتل ثلاثة منتسبين في الحشد الشعبي

المستقلة .. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت لمدان قام بخطف وقتل ثلاثة منتسبين في هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي/ ولاية كركوك وقام بترديد قسم البيعة ودخل دورات شرعية و تدريبية على مختلف انواع الاسلحة”، مبينا ان “المتهم اشترك بحادث خطف وقتل ثلاثة منتسبين من هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك”.

ولفت الى ان “المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.