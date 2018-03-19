الجميلي يناقش مستحقات فلاحي الاقليم المتراكمة من الحنطة والبالغة 17%

(المستقلة)… أعلن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي اليوم الاثنين دعم الحكومة الاتحادية لفلاحي اقليم كوردستان وسعيها لتوفير الظروف المناسبة لصرف المستحقات المتأخرة للسنوات 2014-2017 على وفق الآليات الممكنة.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم ان الجميلي استقبل وفداً من فلاحي الاقليم برئاسة فارس حسين عبد الله رئيس جمعية فلاحي اقليم كوردستان، حيث شهد اللقاء مناقشة قضية المستحقات المالية لفلاحي الاقليم المتراكمة للسنوات الماضية عن استلام محصول الحنطة والبالغة نسبتها 17% من مجموع المستحقات العامة لفلاحي العراق.

واضاف البيان ان الجميلي دعا إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتسوية جميع الملفات العالقة ومنها مستحقات الفلاحين، مبينا ان أحد أسباب نشوء هذه المشكلة هو عدم ضبط الحدود، ما يؤدي إلى حدوث حالات لتهريب الحنطة المستوردة ووصولها إلى السايلوات على انها حنطة محلية، وبالتالي تؤثر على الكميات المسوقة من الفلاحين وتعرقل تنفيذ الخطة الزراعية وتضغط على التخصيصات المالية المتاحة.

وأكد ان هذا الوضع هو الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى الاصرار على السيطرة على الحدود لمنع اي حالات تهريب سواء للحنطة او لاي مواد وسلع اخرى غير مطابقة للمواصفات الوطنية، لافتا إلى ان الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الاقليم اسوة بباقي فلاحي العراق.(النهاية)