الجميلي ترفض سياسة فرض الأرادات على حساب أستقرار المحافظات المحررة

(المستقلة).. قالت النائب وحدة الجميلي أن “التمني بفرض ارادات التغيير على خلاف ارادة سياسي وجماهير المحافظات المحررة مثل انبار ( العزة والكرامة ) وبحجة الاصلاح هو أمر مرفوض ولا يمثل نهج أصلاحي حقيقي”.

ودعت الجميلي الى ترك كل محافظة “تدير شؤونها بمن أختاروهم من أبنائها المسؤولين.”

واضافت “اذا كنا ندعي حجة الأصلاح فحريٌ بنا أن تتوحد رؤى وأهداف سياسيين المحافظات المحررة لتهتم بأعمار المحافظات وأعادة بناها التحتية وأن نعيد كرامة أبنائها بأرجاعهم الى مناطقهم وأن نهتم بأنصاف المظلومين من أبنائها الذين أخذوا بجريرة الارهاب الطائفي والداعشي”.