الجميلي : الامارات تستكشف المريخ ونحن على أمل انشاء منظومة اوكسجين

المستقلة / متابعة /- قارنت النائب وحدة الجميلي، عن مستوى التطور بين دولة الامارات العربية المتحدة والعراق.

وقالت الجميلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “( مسبار الأمل )خطوة الأمارات لأستكشاف المريخ ومنها الى ريادة التاريخ، ونحن على أمل وعي وزارة الصحة بأنشاء منظومة أوكسجين ( سنترال ) في مستشفيات الحجر الصحي العراقية”.

. وختمت الجميلي تغريدتها بـ هشتاغ “العافية درجات