الجميلي : الامارات تستكشف المريخ ونحن على أمل انشاء منظومة اوكسجين
المستقلة / متابعة /- قارنت النائب وحدة الجميلي، عن مستوى التطور بين دولة الامارات العربية المتحدة والعراق.
وقالت الجميلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “( مسبار الأمل )خطوة الأمارات لأستكشاف المريخ ومنها الى ريادة التاريخ، ونحن على أمل وعي وزارة الصحة بأنشاء منظومة أوكسجين ( سنترال ) في مستشفيات الحجر الصحي العراقية”.
. وختمت الجميلي تغريدتها بـ هشتاغ “العافية درجات
( مسبار الأمل )خطوة الأمارات لأستكشاف المريخ ومنها الى ريادة التاريخ ، ونحن على أمل وعي وزارة الصحة بأنشاء منظومة أوكسجين ( سنترال ) في مستشفيات الحجر الصحي العراقية . #العافية_درجات
— النائب د . وحدة الجميلي (@drwihda) July 21, 2020
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