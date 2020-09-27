الجمهور يحتفل بعودة “كندة علوش” للشاشة بعد عرض حكاية “ضي القمر”

المستقلة /منى شعلان/تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشر البحث جوجل الشهير ، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حكاية “ضي القمر” بمسلسل “إلا أنا ” ، أمس السبت ، على قناة dmc ، والذى تعود به بعد غياب 3 سنوات .

وإحتفل الجمهور برجوع الفنانة السورية ، للشاشة مرة بعد غيابها لظروف الحمل والإنجاب ، كما حازت الحلقة الأولى من المسلسل على إشادة جماهيرية كبيرة ، وجاءت التعليقات كالتالي:” الحلقه كانت حلوه اوي اوي برافو عليكي بجد ومستنيه الحلقه الجديده جدا ، وبجد كل مره بتبهرينا ربنا يوفقك يا رب دايما ومن نجاح لنجاح ، هو القمر مكنش ينفع يطلع غير مع ضى القمر ،حاجه كده مبهجه مجرد انك تشوف كندة علوش على الشاشه ، برافو كندة عوده قويه في ابداع باين من اول حلقه قمر الشاشه ، الحلقه كانت تحفه بجد شابوه يا كندوشه تمثيلك دايما رائع و بيكون عند حسن ظني بجد تمثيل جاحد و قمر و كل حاجه حلوه متحمسه جدا للحلقة الجاية.

حكاية “ضي القمر” ، من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش،محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

و يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك ، وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.