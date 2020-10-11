الجمهور يحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59.. ودينا الشربيني توجه له رسالة رومانسية

المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل جمهور الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 ، اليوم الموافق 11 من شهر أكتوبر ، وتصدر هاشتاج يحمل إسمه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وجاءت رسائل التهنئة للهضبة كالتالى:” كل عام وأنت بخير يا احلى ميزان في الكوكب الأرضي ، إنت غير الناس ، أيوا مفيش منك تخيل مهما هقول عنك قليل 59 سنه ربنا يديك طوله العمر37 سنه غنى طور فيهم نفسه عشان يفضل سابق جيله ، الاصعب من الوصول للقمة الاستمرار عليها مش مجرد ناجح لا ده ٣٥ سنة رقم واحد .. اجيال تيجي اجيال تروح مطربين تيجي مطربين تروح عمرو دياب خارج اي مقارنة و اي منافسة ،كل سنة وانت طيب يا هضبتنا واحلى ٥٩ سنة ، اغانيه قدك او اكبر منك وما زالت عايشة معك، عمرو دياب هو الصديق الحقيقي في حياتنا وسط ناس كتير كانت معاك واختفت، لأنه عايش مع طفولتك وشبابك وفي كل أوقاتك، احتلني عمرو دياب وعرفت لماذا يتربع هذا المطرب العظيم على قمة المبيعات لم يكن يُغنِّي فقط بل كان يصنع تاريخاً”.

إنت غير الناس ، أيوا مفيش منك تخيل مهما هقول عنك قليل

59 سنه ربنا يديك طوله العمر

37 سنه غنى طور فيهم نفسه عشان يفضل سابق جيله ف يارب يكملو 50 ❤️

كل سنه وانت طيب ي فنان الجيل اللي قبلي و جيلي و الأجيال الجايه ❤️#عمرو_دياب pic.twitter.com/Poo4nv2eb7 — Virus 🕷 (@virus_ph) October 11, 2020

من جانبها هنأت الفنانة دينا الشربيني، الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ59، ونشرت مقطع فيديو يتضمن صورًا رومانسية عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”.

وعلقت الشربيني باللغة الإنجليزية، على مقطع الفيديو قائلة: “عيد ميلاد سعيد.. أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، كريم، شجاع.. أنت بالفعل تمتلك كل تلك الصفات.. عيد ميلاد سعيد ستظل الأول والوحيد”.

وهنأت كنزى، والدها الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده ، ونشرت كنزى صور تجمعها مع والدها من طفولتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستغرام، وكتبت عليها قائلة: “كل سنة و انت طيب يا بابا …بحبك”.