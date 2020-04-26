الجمعية الاسلامية الامريكية توزع ١٠ الاف سلة غذانية

(المستقلة)/علاء السوداني – مشيغان/.. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا وما فرضه هذا الاجتياح من تداعيات .. وضمن مبادراتها التطوعية العديدة ، قامت الجمعية الاسلامية الامريكية في ولاية ميشيغان بتقديم المساعدات الغذائية لمختلف للعوائل المحتاجة .

ولغرض تسليط الضوء على هذه المبادرة تحدث نائب الامين العام للجمعية خالد الواقدي لـ(المستقلة) قائلا “ان الجمعية الاسلامية الامريكية ومنذ تاسيسها تقوم ببرامج انسانية كثيرة ، واليوم حيث يواجه العالم تحديات خطيرة وكبيرة بسب جائحة كورونا فقد سارعنا في العمل على ان نقدم هذه السلات الغذائية للعوائل مما جادت به أيادي الميسورين في هذه الولاية”.

وأشار الواقدي الى أن “جمع هذه السلال كان بمساعدة عدد كبير من المتبرعين، وقد تم وضع جدول للتوزيع بين يوم ويوم وحرصنا على تطبيق الضوابط الصحية والوقائية من قبل السلطات بالتباعد للاشخاص ورسمنا خطة بتوزيع سبعة الاف سلة وتجاوزنا العدد الذي اصبح الان الى عشرة آلاف سلة يستفيد منها الناس خلال هذه الأيام الصعبة التي يشهدها العالم جراء إغلاق الأسواق وقطع الطرق ومنع التجوال”.

من جانبه قال المتطوع محمد شاجرة “عند سماعي عن البرنامج الذي تقدمه الجمعية في هذه الايام الصعبة ،ساهمت كمتطوع في هذه المبادرة لكي اقدم خدمة للناس وانا سعيد بان اقدم خدمة لابناء الجالية وغيرهم “.

وقال المتطوع احمد العزي “اقف اليوم مع اخوتي في هذه الحملة من اجل مساعدة الاخرين وانا دائما اضع نفسي في مقدمة زملائي اعضاء هذه الجمعية ونحن وجدنا للتعاون وتقديم الخدمات في الضراء والسراء” .

اما الناشطة الاعلامية أنغام الموسوي فقالت : “ان عملي اليوم بالدرجة الاولى هو انساني وواجبي يختلف تماما عن كوني إعلامية، حيث اعمل على ايصال المساعدات بسيارتي الشخصية الى بعض العوائل التي لا تمتلك واسطة نقل او انها لا تستطيع الوصول الى هذا المكان ، فاقوم باستلام الوجبات من الجمعية وايصالها الى مكان سكن العوائل بالتنسيق مع الاخوة اعضاء الجمعية”.