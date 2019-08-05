الجمعة.. حفل موسيقي في بابل التاريخية

(المستقلة).. تنظم المنظمة اليطالية جسر الى.. احتفاليتها الموسيقية الاولى من نوعها في العراق ، الجمعة المقبل، بمشاركة جماهيرية واسعة من مكونات العراق في مدينة بابل الاثرية .

وقالت المنظمة ان العازف الإيطالي الشهير لوكا، سيشارك في الحفل الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار إحتفاءً بإدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.

ويتضمن الحفل عزف جميع أنواع الموسيقى “الموصلية ، العربية ، الكوردية، التركمانية، الإيطالية، السريانية، الشبكية”.

ويقام الحفل على المسرح البابلي في مدينة بابل الاثرية يوم الجمعة 9 آب في الساعة السابعة مساء.علما أن الدعوة عامة للجميع.