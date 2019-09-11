الجمعة.. بيت المدى يحتفي بالراحل مصطفى جواد

(المستقلة).. يحتفي بيت المدى للثقافة والفنون ، الجمعة المقبل، بالمؤرخ الراحل مصطفى جواد.

وخصص بيت المدى فعاليته الاسبوعية التي تقام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 على قاعة بيت المدى في شارع المتنبي للاحتفاء بالراحل الكبير.

ويعد مصطفى جواد المولود عام 1904 وتوفي عام 1969، أحد أهم اللغويين العرب في القرن العشرين.وهو علم أعلام العراق المعاصر.

لديه العشرات من الكتب والمؤلفات العلمية واللغوية والتاريخية،و عضو المجمع العلمي العراقي والمصري والسوري والمغربي والاردني.

من مؤلفاته :

سيدات البلاط العباسي . 1950

المباحث اللغوية في العراق 1960

سيرة أبي جعفر النقيب 1950

خارطة بغداد قديما وحديثا (مع الدكتور احمد سوسة وأحمد حامد الصراف ).

دليل خارطة بغداد (مع الدكتور أحمد سوسة)

دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960 (مع محمود فهمي درويش وأحمد سوسة).

الأساس في الأدب ( بالإشتراك مع أحمد بهجت الأثري وكمال إبراهيم).

دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم. 1968

قل ولا تقل 1969 ويعد الكتاب الاكثر شهرة له كما قدمه على شكل برنامج اذاعي.

قصة الأمير خلف (مترجمة عن الفرنسية)

رحلة أبي طالب خان . الرحالة الهندي المسلم للعراق وأوربا عام 1799 (طبعت سنة 1970).