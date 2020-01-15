الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019

الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” التشكيلة المثالية لعام 2019، بناء على اختيارات الجماهير، والتي شهدت غياب المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي.

ورغم غياب صلاح، فإن الجماهير اختارت 5 لاعبين من ليفربول، هم الحارس أليسون بيكر، والظهيرين ترنت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وقلب الدفاع فيرجيل فان دايك، والجناح ساديو ماني.

كذلك ضمت التشكيلة ماتياس دي ليخت قلب دفاع يوفنتوس الإيطالي، وفرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي الهجوم ضمت التشكيلة ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بجانب ماني.

يذكر أن صلاح شارك في 52 مباراة مع ليفربول في عام 2019، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 13، وحقق 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.