الجمارك الايرانية : العراق في صدارة مستوردي المنتجات الزراعية

المستقلة / متابعة /- أعلن مسؤول كبير في الجمارك الإيرانية ، أن قيمة المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من العام الإيراني الجاري بلغت نحو 2 مليار و 570 مليون دولار، لتسجل ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019.

وقال مساعد الشؤون الفنية في الجمارك الإيرانية مهرداد جمال أرونقي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت تصدير 3 ملايين و 706 ألاف طن من المنتجات الزراعية إلى الخارج”، موضحا أن “هذا الحجم سجل زيادة بنسبة 24.4 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث كان مليونين و 979 ألف طن”.

وأضاف، إن “أهم المنتجات الزراعية المصدرة الى الخارج في النصف الأول من العام الجاري، شملت الفستق والطماطم والبطيخ ومعجون الطماطم والفستق المقشر والتفاح والبطاطس والخوخ”.

وبين، أن “تصدير الفستق خلال هذه الفترة بلغ نحو 47 ألف طن بقيمة 304 ملايين دولار، بزيادة 143 بالمئة من حيث الوزن و 101 من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق، كما أن صادرات الطماطم بلغت نحو 104 ألاف طن وبقيمة 88 مليون دولار بزيادة 108 في المائة بالوزن و 48 في المائة في القيمة”.

وأكد أرونقي، أن “تصدير الفستق المقشر بزنة 7 الاف طن وبقيمة 81 مليون دولار، سجل زيادة بنسبة 91 بالمئة من حيث الوزن و 52 بالمئة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي”.

وأشار مساعد الشؤون الفنية للجمارك الإيرانية، إلى “تصدير 166 ألف طن من التفاح بقيمة 61 مليون دولار بزيادة بنسبة 130 بالمئة في الوزن و 43 بالمئة في القيمة”، موضحا أن “تصدير البطاطس بزنة 270 ألف طن وبقيمة 52 مليون دولار، سجل زيادة ايضا بمقدار 130 بالمائة في الوزن و 9 بالمائة في القيمة”.

وأكد المسؤول الإيراني، أن “العراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والصين كانت الوجهات الرئيسية لهذه المنتجات”، مبينا أن “المنتجات الزراعية تحتفظ بصادرات قياسية على الرغم من الحظر الاقتصادي وأزمة كورونا في البلدان ومشاكل التصدير”.