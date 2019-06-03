الجمارك: أيرادات منفذ جمرك ام قصر الشمالي في البصرة اليومي فاق الملياري دينار

(المستقلة) … أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الأثنين، ان مركز جمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة سجل يوم أمس اعلى أيرادات متحققة في منفذ جمركي من منافذ الجمارك العراقية برغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الجمركي والتي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة لم يسبق تحقيقها من قبل .

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة)، أن “أيرادات منفذ جمرك ام قصر الشمالي ليوم أمس للمرة الثانية وخلال فترة وجيزة تحقق رقما قياسيا فاق الملياري دينار وهو رقم قياسي يسجل للمرة الثانية كأيراد يومي لمركز جمركي على مدى تاريخ المراكز الجمركية في العراق”.

وأكدت الهيئة أن “هذا الإنجاز يأتي بعد توجيهات الإدارة العامة للجمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة ألأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا في أرتفاع أيرادات المراكز الجمركية كافة”.

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك “بدأت خلال الفترة المنصرمة بخطوات حثيثة للمضي بتطوير مراكزها الجمركية وتبسيط الأجراءات من خلال سعيها لتطبيق مشروع الأتمتة الألكترونية بغيةالقضاء على الفساد والبيروقراطية في أنجاز المعاملات الجمركية”.