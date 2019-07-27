الجلوس أمام التلفزيون يسبب مخاطر صحية !

(المستقلة)..وجدت دراسة جديدة أجرتها جمعية القلب الأميركية، أنّ الأميركيين الذين يقضون أكثر من 4 ساعات يومياً في مشاهدة التلفزيون، لديهم خطر أعلى بنسبة 50 في المئة للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة المُبكرة مقارنةً بالذين يشاهدون التلفزيون أقلّ من ساعتين.

وقال العلماء إنّ الفارق بين الجلوس وراء مكتب العمل، والاستلقاء على أريكة في المنزل يعودان في الغالب إلى الوجبات الكبيرة والوجبات الخفيفة الدسمة التي نميل إلى تناولها قبل أو أثناء الجلوس أمام التلفزيون.

ونصحوا بتغيير قائمة الوجبات الخفيفة، وأخذ استراحة في منتصف الوقت، بالتجوّل قليلاً لتجنّب المخاطر المُحيطة بهذه الممارسة.

وألقت العديد من الدراسات اللوم في ارتفاع معدلات السمنة، وأمراض القلب وغيرها على الساعات التي نقضيها في الجلوس وراء المكاتب. لكنّ الدراسة الجديدة أشارت إلى أنّ الجلوس أمام التلفزيون أكثر ضرراً، وأوضحت أنه كلما زاد عدد ساعات المشاهدة، أصبحت حالة قلوبنا أسوأ.

وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة جانيت غارسيا: «قد تترافق مشاهدة التلفزيون مع مخاطر صحّية تؤثر في كفاءة القلب، أكثر من مجرد الجلوس في العمل، لأنّ الجلوس أمام التلفزيون مرتبط بعادات خاطئة كالطعام غير الصحّي وقلة الحركة، وشرب الكحول والتدخين».

وأضافت: «خلال مشاهدة التلفزيون نهاية اليوم يستهلك الأشخاص أكثر من وجبة، ويجلسون لساعات طويلة من دون حركة حتى موعد نومهم، وهذا السلوك مضرّ للغاية بالصحّة».