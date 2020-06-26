الجفاف وسوء استخدام الفلاح وراء حرائق عين تمر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. عزت اللجنة الامنية في قضاء عين التمر( 95 كم غربي كربلاء) أسباب الحرائق التي تعرضت لها عشرات الدونمات من بساتين القضاء الى فقدان المصادر المائية وجفافها ، إضافة الى سوء استخدام الفلاحين بعمليات التنظيف .

وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في تصريح لـــ ( المستقلة ) ، اليوم الجمعة ، إن “اللجنة الامنية العليا حددت أسباب الحرائق التي شهدها القضاء مؤخرا لعشرات الدونمات من البساتين “.

وأوضح إن ” الإهمال الكبير الذي أصاب بساتين القضاء من جراء أزمة الجفاف وفقدان المصادر المائية وسوء الاستخدام من قبل الفلاحين بعمليات التنظيف والحرق ، تعد من الأسباب الرئيسية للحرائق التي حدثت مؤخراً ، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية كالرياح وارتفاع درجات الحرارة العالية ، والتي ساعدت على اتساع رقعتها وصعوبة السيطرة عليها “.

وأضاف إن “اللجنة وجهت شعبة زراعة القضاء إلزام الفلاحين باستصلاح ورعاية بساتينهم حيث أن القوانين النافذة تتيح للسلطات المحلية حل ومصادرة البساتين المهملة والمتروكة كما ورد بـــــ (قرار رقم 634 لسنة 1981 ) إستملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين “.