الجعفري يصل العاصمة البلجيكية لتمثيل العراق في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة

(المستقلة) … وصل وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتمثيل العراق في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري وصل اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتمثيل العراق في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

وأضاف انه “من المؤمل أن يجري الجعفري عدة لقاءات مع وزراء الخارجية على هامش المؤتمر في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتداول في أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك”.