الجعفري يصل الى عمان في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام

(المستقلة) … وصل وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن ” وزير الخارجيَّة العراقـيَّة إبراهيم الجعفريّ وصل، اليوم، إلى العاصمة الأردنيَّة عمَّان في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام”.

وأضاف انه “من المُؤمَّل أن يُجري الجعفريّ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأردنيِّين يبحث فيها ملفَّ العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومُجمَل التطوُّرات التي تشهدها عُمُوم المنطقة، والعالم”.(النهاية)