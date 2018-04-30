الجزيرة تعرض تقريرا عن اطلاق خدمة (تكسي ريم) في بغداد

(المستقلة).. عرضت قناة الجزيرة القطرية تقريرا عن تطبيق (تكسي ريم) الذي أطلقته شركة عراقية فتية في بغداد.

وأشار التقرير أن الى شركة غلوان التي أطلقت التطبيق تسعى إلى منافسة شركات عالمية سبق وأن أعلنت عن إطلاق خدماتها في العراق.

وبين التقرير أن التطبيق يعمل الان في بغداد العاصمة على أمل أن يمتد قريبا الى المحافظات منوها إلى رغبة إدارة التطبيق بتوفير فرص عمل للشباب العراقي عبر الانضمام إلى العمل ضمن شبكة تكسي ريم .

يذكر أن (تكسي ريم) هو تطبيق أطلقته شركة عراقية فتية تسعى إلى تثبيت اقدامها في مجال التقنيات الرقمية وسوق العمل في العراق.

ويتوفر تطبيق تاكسي ريم للهواتف العاملة بنظامي أندرويد و أي أو إس