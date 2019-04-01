الجزائر تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط

(المستقلة)..أعلنت الجزائر ، منع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي مذكرة إلى الطيارين، أعلنت سلطات الطيران ان “القرار الذي يحظر على كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط سيبقى ساريا حتى 30 نيسان”.

ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال علي حداد.

وأوقف الأمن الجزائري ليل السبت -الأحد حداد، المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب ما اعلنت “وكالة فرانس برس”.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.