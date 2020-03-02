الجزائر تسجل حالتي إصابة بكورونا

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، صباح الاثنين، أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى 3 حالات.

من جانب آخر، أعلنت جمهورية تشيكيا، الأحد، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى أشخاص زاروا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة.

وصرح وزير الصحة، أدم فويتيش: “سجلنا أول 3 إصابات بفيروس كوفيد 19”.

وأحد المرضى مولود العام 1952 وشارك في مؤتمر بأوديني شمالي إيطاليا، إضافة إلى أميركية مولودة العام 1999 تلقت دروسها في ميلانو، وأوضح الوزير أنهما نقلا إلى المستشفى في براغ.

والمصاب الثالث رجل من مواليد 1976 كان يمارس رياضة التزلج في منطقة فينيتو الإيطالية، ونقل أيضا إلى المستشفى.

اسكتلندا

وفي السياق، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أن شخصا بها تم تشخيص مرضه باعتباره حالة إصابة بفيروس كورونا، وأضافت أن المريض وهو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

الدومنيكان

كما أعلن مسؤولو الصحة في جمهورية الدومينيكان عن أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة البحر الكاريبي السياحية، وهي لمواطن إيطالي يبلغ من العمر 62 عامًا.

قال وزير الصحة العامة، رافائيل سانشيز كارديناس، إن الرجل وصل إلى البلاد في 22 فبراير دون أن تظهر عليه أية أعراض. ويخضع للعلاج بمعزل عن غيره في مستشفى عسكري “ولم تظهر أية مضاعفات خطيرة”.

وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من رفض السماح للسفينة برايمار السياحية بدخول جمهورية الدومينيكان بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، والتي رست في النهاية في إقليم سانت مارتن الهولندي.

وسينقل عدد من ركاب السفينة المملوكة لشركة فريد أولسن كروز لاينز إن بعض الركاب جواً إلى بريطانيا على متن طائرات مستأجرة.

وتم نقل ركاب آخرين، كان من المقرر أن يستقلوا السفينة يوم الجمعة في جمهورية الدومينيكان، إلى سانت مارتن للمغادرة من هناك.

ومنعت السلطات الدومينيكية السفينة بسبب تقارير تفيد بأن عددا من ركابها يعانون من مرض يشبه الإنفلونزا، لكن الشركة المالكة قالت إن أيا من الأشخاص لم تظهر عليه أعراض تشبه الفيروس الجديد.