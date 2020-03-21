الجربا يدعو الكتل “الشيعية” الى حسم امرها بشأن المرشح لرئاسة الوزراء

(المستقلة).. دعا النائب احمد مدلول الجربا الكتل الشيعية الى حسم اختيار رئيس وزراء للبلد،مؤكدا ان هذا الامر “لايحتمل التأخير، بسبب اوضاع بلدنا الداخلية ومشكلة فايروس كورونا ،وايضاً الوضع الاقليمي من ناحية هبوط اسعار النفط”

وخاطب الجربا الكتل الشيعية،اليوم السبت، بالقول “اتمنى ان تجلسوا على طاولة واحدة وتحسموا موقفكم وعلى وجه السرعة من جدلية تكليف السيد عدنان الزرفي فاذا اتفقتم عليه، نستعجل بالتصويت على الحكومة من اجل الإسراع بوضع حلول للمشاكل التي ذكرناها”.

واضاف “اما اذا لايوجد توافق فاختاروا شخصا من اجل تكليفه لإدارة المرحلة القادمة،بدون النظر للصفقات والمكاسب السياسة”.

وحذر الجربا من أن “وضع البلد خطير جداً ،ونحن (لاسامح الله) مقبلين على انهيار كبير بالجانب الصحي والامني اذا لم يتم تدارك الامر”.

واشار الى وجود “الكثير من الشخصيات السياسية المؤهله لادارة المرحلة الانتقالية”، منوها “على سبيل المثال لا الحصر” الى عدد من الشخصيات مثل ” محمد شياع السوداني، وقاسم الاعرجي” و”شخصيات كثيرة اخرى” غيرهما.