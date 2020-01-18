الجربا : ايران وامريكا “وجهان لعملة واحدة”

(المستقلة).. أكد النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا ان العراقيين ينظرون الى ايران وامريكا بأنهما “وجهان لعملة واحدة”

ودعا الجربا في تصريح لـ(المستقلة) الحكومة الايرانية الى “ان تفهم بان وعي العراقيين مابعد تاريخ 1 /10 /2019 يختلف بالكامل عن السنوات التي اعقبت تاريخ 22 /2/ 2006 “.

وشدد على “ان العراقيين يكرهون اي دولة تتدخل بشؤونهم الداخلية”.

واضاف “على الحكومة الايرانية ان تفهم ايضاً بأن العراقيين ينظرون لهم وللأمريكان ،بانهم وجهان لعملة واحدة”