الجبير يتهم ايران بتنفيذ عمليات ارهابية في السعودية

(المستقلة)..شن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، هجوما واسعا على إيران.

وقال الجبير: “إيران نفذت عمليات إرهابية داخل المملكة، واغتالت دبلوماسيين سعوديين”. وتابع ” إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ينبغي أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القوانين الدولية”.

وأوضح “النزاع في اليمن يمني يمني، والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد، لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها”.

ومضى الجبير “السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها، ورجالها قادرون على حماية حدودها”.

وشدد هجومه على إيران بقوله “تصريحات وزير خارجية إيران دوما ما تكون غريبة، وعلى طهران أن تغير من سلوكها وتوقف دعمها للإرهاب، وتحترم حسن الجوار، كما أن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة”.

وعلق الجبير على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، بقوله “بولتون رجل حاسم وموقفه من إيران مقبول ومعقول”.