الجبير للبرلمان الأوروبي: السعودية دولة ذات سيادة وليست جمهورية موز!

المستقلة / شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على أن السعودية «دولة ذات سيادة»

وقال: «لا نقبل أن تحاضروا علينا.. معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات.. توقفوا عن انتقاد قضائنا، لسنا دولة من دول جمهوريات الموز». مشيرًا إلى أن «دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديًّا وعسكريًّا».

ووجّه وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، رسالة حاسمة لقطر، في سياق التأكيد على دور السعودية في مكافحة الإرهاب ومموليه، وقال الجبير: «نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب» وأكد أن «إيران الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم». لافتًا إلى أن «السعودية تلاحق -منذ زمن- كل من ينشر التطرف والإرهاب». وأضاف أن «الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران».

وحول العلاقة مع تركيا، قال «الجبير»: إنها «قائمة ونتحفظ على تدخلاتها في المنطقة»، وفي ما يخص الملف اليمني قال الجبير، إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن. وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية. مؤكدًا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.

وفي وقت سابق، اجتمع الجبير مع رئيسة اللجنة السياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي السفيرة صوفي فروم، وذلك بحضور المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي، وجرى -خلال الاجتماع- استعراض العلاقات المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية، وجهود الدبلوماسية السعودية في السعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة ودول العالم، وبعد ذلك أجاب «الجبير» على أسئلة واستفسارات الحضور. بحسب «واس».

حضر الاجتماع، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي