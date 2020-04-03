الجبوري يناشد المواطنين : لا تضيعوا جهود الكوادر الطبية بـ “الاستهتار”!

(المستقلة).. ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري المواطنين “لا تضيعوا جهد هؤلاء الساهرين على راحتكم، فهؤلاء الأطباء والممرضون والمسعفون وغيرهم هم اليوم على “جبهة” حالهم حال الجندي والشرطي الذي يقف على “جبهة” لحماية الوطن وأهله. هم يعملون لأجل حمايتكم وتجنيبكم الخطر ومعالجتكم إن لا سمح الله أصبتم بفايروس كورونا”.

واضاف الجبوري في مناشدته “نرجوكم لا تضيعوا جهودهم، لا تحبطوهم، لا تصعبوا الأمور أكثر عليهم، فهؤلاء بسبب قسمهم لمهنة الطب الإنسانية، وبسبب وطنيتهم وإخلاصهم للعراق، يخاطرون بسلامتهم لأجلكم، فلا تذهبوا تعبهم عبر الاستهتار والتساهل”.

واشار الى أن العراق اذا ” قد نجح في التعامل مع هذا الوباء، وحجم من عملية انتشاره، وتكللت الجهود بشفاء أعداد من المصابين ، فإن هذا يعود لفضل الله ثم توفيقه لجهود كوادرنا الطبية جميعهم دون استثناء، وهو أمر يجعلنا كعراقيين نفخر بأن لدينا هذه الكوادر المخلصة مهنياً ووطنياً، المضحية بنفسها وسلامتها”.

واستدرك بالقول “لكن قلناها دائماً بأن الدولة عبر أجهزتها الرسمية لن تتصدى لظاهرة تفشي فيروس كورونا لوحدها، لأن طرف المعادلة المهم أيضاً يتمثل بالمواطن، هذا المواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات” .