الجبوري يعلن عن الشروط “الضامنة” لتمرير حكومة المرشح القادم

المستقلة …كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، عن الشروط “الضامنة” لتمرير حكومة المرشح القادم، بعد إعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بسبب “ضغوط سياسية” بحسب ما أعلن.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر: “الكتلة الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء القادم يجب ان لا تقتصر على طيف سياسي واحد لضمان تمرير حكومته داخل البرلمان”.