الجبوري يطالب بوضع الفنادق الشاغرة تحت تصرف خلية الازمة

(المستقلة)..طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري رئيس الوزراء بالإيعاز الى مؤسسات الدولة كافة بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة ووزارة الصحة.

وقال الجبوري أن ذلك يأتي ليتسنى لخلية الازمة استخدامها للحجر الصحي خصوصًا للوافدين العراقيين خلال هذه الأيام والذين يبلغ عددهم اكثر من ٦٠٠٠ شخص .

وأوضح الجبوري ان هذا الإجراء يأتي منعا واختلاطهم مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس وكذلك للحفاظ عليهم من خلال التأكد لاسامح الله من وجود إصابات بينهم .