الجبوري يدعو وزير الصحة الى التراجع عن تصريحاته بشأن الاطباء

(المستقلة)..أشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري بجهود الملاكات الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا، داعياً وزير الصحة الى التراجع عن تصريحاته التي أطلقها بحق “هذه الشريحة المضحية وتقديم اعتذار رسمي لهم”.

وقال الجبوري في بيان اليوم :” في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا العميق لكوادرنا الطبية الغيورة من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي إزاء ما بذلوه من جهود جبارة في مواجهة وباء كورونا وما يحققوه من نجاح متواصل في التصدي للجائحة، نبدي استغرابنا من التصريحات الصادرة عن السيد وزير الصحة والتي لاتتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به ملاكاتنا الطبية ولاسيما كوادر خط التصدي الأول للوباء في المستشفيات والمراكز الصحية “.

وأضاف :” نهيب بالسيد الوزير الالتفات لمكافحة الفساد الاداري في وزارته من اجل تقديم افضل الخدمات لشعبنا العزيز، مع عدم السماح بتسييس هذه الوزارة المهمة لصالح أية جهة سياسية، وذلك بدلاً من الانشغال بالتقليل من شأن جهود الكوادر الطبية، كما ندعوه الى التراجع عن تصريحاته المسيئة إليهم، وتقديم اعتذار رسمي لهم “.

ودعا الجبوري الملاكات الطبية الى ” عدم اللجوء الى الإضراب عن العمل في هذا الظرف الطارئ، فاليوم نحن في أزمة والمواطن لاذنب له في ما يصدر من تصريحات من أية جهة، وبفضل من الله وبجهودكم بات العراق في طليعة الدول التي نجحت في التصدي للوباء “.