الجبوري يدعو لايقاف الرواتب المزدوجة والعمل على فصل الفضائيين والوهميين

المستقلة ..حدد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، اربع خطوات لمواجهة الازمة الاقتصادية الوشيكة في البلاد.

وقال الجبوري في تغريدة على “تويتر”، إنه “على البنك المركزي القيام بالاقتراض الداخلي الإجباري من المصارف الأهلية المشاركة بمزاد بيع العملة”.

وأضاف “كذلك قيام وزارة المالية بإيقاف تمويل كافة المشاريع لمدة سنة وتحويلها لصرف الرواتب والدواء والغذاء، مع ايقاف الرواتب المزدوجة والوهمية واسترجاعها والعمل على فصل الفضائيين والوهميين”.