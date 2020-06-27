الجبوري يدعو الى حماية الكوادر الطبية من الاعتداءات

(المستقلة)..طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، ولاسيما بعد حصول سلسلة تجاوزات بحقهم من قبل أشخاص “غير منضبطين”، على غرار الاعتداء على مدير مستشفى شيخ زايد ومهاجمة عدد من الكوادر الطبية والصحية في محافظة ذي قار .

وأعرب الجبوري في بيان اليوم، عن أمله في :” أن يتدخل رئيس الوزراء شخصياً للإيعاز بحماية ابطال الجيش الأبيض الذين يبذلون الغالي والنفيس لإنقاذ اكبر عدد من المصابين بالوباء، وصرف المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً للكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة التي تتصدى لوباء كورونا، لأنهم حتى هذه اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ لهم، بالإضافة إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنحهم قطع أراض فوراً، وذلك تقديرا واحتراما لجهودهم وتضحياتهم التي لاتقدر بثمن “.

وطالب رئيس الوزراء بـ ” وضع حد للتدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وخصوصاً فيما يتعلق بمستلزمات التصدي لوباء كورونا ” .

وشددً على ” أهمية استبعاد بعض المسؤولين المتنفذين في وزارة الصحة والمتورطين بقضايا فساد ويستغلون انتماءهم لجهات سياسية معينة بطريقة الاستقواء بهذه الجهات لإرهاب موظفي الوزارة لتمرير اجندات فسادهم، وفسح المجال للوزير الدكتور حسن التميمي ليزاول مهامه بعيداً عن التدخلات السياسية وبعيداً عن التقييد وفرض الإرادات والإملاءات، ودعمه واسناده، لأن استمرار التدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة سيجعل النظام الصحي في العراق معرضاً للانهيار، وبالتالي انهيار حكومة السيد الكاظمي بسبب فشلها في إدارة النظام الصحي ” .

ودعا الجبوري الى ” تشكيل لجنة استشارية تضم ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة ملف كورونا بالتعاون مع وزير الصحة وبإشراف رئيس الوزراء، وأن تباشر اللجنة بعقد اجتماعاتها بأسرع وقت ممكن في مقر رئاسة الوزراء بعيداً عن التدخلات السياسية “.