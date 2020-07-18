الجبوري يدعو الكتل السياسية الى دعم توجهات الكاظمي الاصلاحية

(المستقلة)..دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري الكتل السياسية كافة الى دعم توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية الى تحقيق اصلاحات من شأنها معالجة آثار الأزمة المالية الراهنة، بالاضافة الى جهوده الدبلوماسية التي كان آخرها زيارته الى المملكة العربية السعودية .

وقال الجبوري في بيان اليوم :” ان الخطوات العملية التي اتخذها السيد الكاظمي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الراهنة ومن بينها بسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية تستحق الدعم والتأييد والمساندة، فالإصلاح لايمكن أن يتحقق بدون التحرك الميداني لرئيس الحكومة وإشرافه الشخصي على حسم الكثير من الملفات العالقة منذ عدة سنوات ” .

وأوضح :” ان السيطرة على المنافذ الحدودية سيوفر لخزينة الدولة موارد كبيرة تقلل من الاعتماد على العائدات النفطية التي تتأثر بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية “.

وأضاف :” كما ان التحرك الدبلوماسي للكاظمي نحو تعزيز العلاقات بالدول العربية سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية ويعيد له دوره الريادي المؤثر في محيطه ” ، معرباً عن أمله في ” ان تسهم زيارة الكاظمي للسعودية في تقوية العلاقة مع الجارة الشقيقة وتثمر عن مشاريع لربط كهرباء العراق بالسعودية والخليج، مع إمكانية الحصول على دعم خليجي من خلال السعودية بهدف تجاوز الأزمة المالية “.

وشدد الجبوري على ” ضرورة ان تتجرد الكتل السياسية كافة عن مصالحها الشخصية وأن تدعم الكاظمي في خطواته الإصلاحية التي من شأنها النهوض بواقع البلد على كافة الصعد “.