الجبوري يدعو الدول الشقيقة للمشاركة في اعمار العراق لضمان عودة سريعة للنازحين

(المستقلة).. دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى لقائه، اليوم الاحد رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح ، الدول الشقيقة وخاصة الكويت الى المشاركة في اعمار العراق لضمان عودة سريعة وامنة للعوائل النازحة الى مناطقها المدمرة جراء ممارسات الارهاب.

وثمن الجبوري دولة الكويت الداعم للعراق وجهودها الحثيثة لضمان امن واستقراره.

وبحث الجبوري مع الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الطرفين، وتطورات الاوضاع السياسية والامنية على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الدولية في ملفي مكافحة الارهاب واعمار مدن العراق المحررة من عصابات داعش المجرمة.

واكد ان العراق حريص على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي، عبر مواصلة التنسيق مع الجميع من اجل حفظ امن واستقرار المنطقة، مضيفاً “ان التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول المنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات والحوارات الجادة، لإيجاد حلول جذرية للازمات بعيداً عن لغة التصعيد”.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء الكويتي الانتصارات التي حققها العراق على الارهاب وسعيه الحثيث من اجل اعادة الاستقرار الى مدنه المحررة، مؤكداً حرص الكويت على تقديم كل اوجه المساعدة والمساندة لحكومة العراق وشعبه.