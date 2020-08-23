(المستقلة)..جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري مطالبته لرئيس الوزراء ووزير التربية باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة (السادس الاعدادي بكل فروعه) مع عشر درجات وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة.

وجاء ذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الى “أرقام مرعبة”، مؤكداً ان إجراء الامتحانات بشكل قسري وإجبار الطلبة على التجمع في قاعات مغلقة هو خطوة كارثية لم تقدم عليها أية دولة .

وقال الجبوري اليوم :” ان أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت أربعة آلاف إصابة (يومياً) وقد تصل الى خمسة آلاف، علماً بأن الأرقام المعلنة تمثل الحالات المسجلة رسمياً ولاتشمل المصابين الذين لم يراجعوا المستشفيات واكتفوا بحجر أنفسهم في منازلهم، وبالتالي فإن إجبار طلبة السادس الإعدادي على إجراء الامتحانات حالياً لايختلف عن زج قسراً الشباب في الحروب، علماً بأن الخطورة لاتشمل فقط الطلبة، بل تشمل عوائلهم وجيرانهم لأنهم سينقلون العدوى الى مجتمعهم، فهل الامتحانات أهم أم سلامة الشعب؟ “.

وأضاف:” نأمل ان يتم احتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي بكل فروعه مع عشر درجات، وجعل مسألة تأدية أو عدم تأدية الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة لكي لانظلم الطلبة الراغبين بتحسين المعدل”.

ووصف إجبار الطلبة على أداء الامتحانات في هذا الظرف “الخطير” بأنه “خطوة متهورة وغير مدروسة”، محملا حكومة الكاظمي “كافة تداعياتها السلبية لاحقاً”.