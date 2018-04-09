الجبوري يبحث مع وزير الداخلية الملف الامني والاستعدادات لتأمين الانتخابات

(المستقلة)..بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية قاسم الأعرجي تطورات الملف الأمني، واستعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات في البلاد، وجهودها في تحقيق الامن والاستقرار في المحافظات كافة.

‪ واكد الجبوري،حسب بيان عن مكتبه، أهمية اخذ كافة التدابير والاستعدادات للانتخابات المقبلة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والبيئة المستقرة التي تتيح للمواطن ممارسة حقه في التصويت دون معوقات، معربا عن الامل ” من كافة الأجهزة الامنية ان تكون على قدر المسؤولية خاصة بعد الانتصارات التي حققتها على الاٍرهاب او محاربتها المجاميع الخارجة عن القانون”.

وشدد على ضرورة اخذ الحيطة والحذر من المحاولات الخائبة لبقايا الاٍرهاب التي تحاول زعزعة امن المواطنين واستقرار البلاد.

من جانبه أكد وزير الداخلية ان الوزارة اكملت استعداداتها لتأمين اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.