الجبوري يبحث مع اردوغان سبل التعاون والتنسيق الثنائي لتحقيق الاستقرار

(المستقلة)..بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم الخميس، في انقرة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاوضاع السياسية في المنطقة، واهمية خلق فرص جديدة على صعيد التعاون الثنائي وتطوير العلاقات على النحو الذي يعزز ترابط الدولتين، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.

وتم استعراض دور العراق في مكافحة الارهاب وجهوده في القضاء على عصابات داعش الاجرامية، ودعم المجتمع الدولي له في هذه الحرب والانعكاسات التي احدثتها من ظروف النازحين والواقع الانساني والاغاثي.

كما تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق من اجل تحقيق الاستقرار الدائم خصوصا على مستويات السياسة والامن والاقتصاد، وتظافر الجهود الاقليمية للحفاظ على امن وسلامة المنطقة، وتفعيل التعاون التنموي والاستثماري والتجاري.