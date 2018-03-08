الجبوري يؤكد لنائب الرئيس الايراني اهمية التعاون بين الدول الاقليمية لتعزيز السلم والاستقرار

(المستقلة)..أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى استقباله،اليوم الخميس، النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اهمية التعاون بين الدول الاقليمية لتعزيز السلم والاستقرار.

واستعرض الجبوري والوفد الضيف الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة، وسبل تعزيز السلم المشترك عبر استمرار التعاون بين الدول الاقليمية، والسعي من اجل الحفاظ على المنجزات والانتصارات ضد الارهاب، والتي بذل العراق جهودا كبيرة في تحقيقها وساندته فيها كل الدول الصديقة.

كما تمت مناقشة اهمية التعاون في ترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم كل الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول على النحو الذي يعزز اواصر الصداقة ويحفظ سيادة جميع البلدان.