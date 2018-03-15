الجبوري يؤكد تطلع العراق الى مشاركة الدول الصديقة في ملف اعمار المدن المحررة

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب التركي اسماعيل قهرمان مجمل الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات.

وقال الجبوري اثناء اللقاء ان العراق يتطلع الى مشاركة كل الدول الصديقة ومنها تركيا في العديد من الملفات خصوصاً ملف اعمار مدنه المحررة من الارهاب وتأهيلها بما يضمن عودة النازحين اليها.

واضاف “ان المنطقة امام تحديات كبيرة تتطلب تظافراً للجهود وتنسيقاً مشتركا من اجل القضاء على الارهاب وانهاء فكره المتطرف الذي اثر على امن واستقرار العديد من الدول”.

كما شدد الجبوري على اهمية توسيع اطار التنسيق المشترك بين البرلمانيين العراقي والتركي، عبر تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، وتهيئة الفرص التي يمكن من خلالها ان تحقق مصالح الشعبين الجارين.

من جانبه أكد رئيس البرلمان التركي حرص بلاده على دعم العراق حكومة وشعباً في جميع المجالات.