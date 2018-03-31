الجبوري يؤكد اهمية رجال الدين في نشر ثقافة ‏المحبة والتسامح

(المستقلة).. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أهمية الدور الكبير لرجال الدين في نشر ثقافة ‏المحبة، والتسامح والإخوة ونبذ الطائفية وسعيهم عبر خطبهم الى توحيد الصف الذي اسهم في استتباب الامن واستقرار البلاد.

وشدد الجبوري لدى لقائه، اليوم السبت، عددا من ائمة وخطباء مساجد بغداد، على ضرورة الوقوف بوجه كل من يريد ضرب نسيج المجتمع العراقي المترابط وافشال كل المخططات البغيضة.