الجبوري يؤكد اهمية رجال الدين في نشر ثقافة ‏المحبة والتسامح

(المستقلة).. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أهمية الدور الكبير لرجال الدين في نشر ثقافة المحبة، والتسامح والإخوة ونبذ الطائفية وسعيهم عبر خطبهم الى توحيد الصف الذي اسهم في استتباب الامن واستقرار البلاد.
وشدد الجبوري لدى لقائه، اليوم السبت، عددا من ائمة وخطباء مساجد بغداد، على ضرورة الوقوف بوجه كل من يريد ضرب نسيج المجتمع العراقي المترابط وافشال كل المخططات البغيضة.
واستمع الجبوري الى عدد من الملفات والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل رجال الدين ودورهم في المصالحة المجتمعية.
وثمن مواقف رجال الدين التي “عكست روحا وطنية كانت سببا في دحر الاٍرهاب وكل من يحاول اللعب على وتر الطائفية”.
ودعا الى الاستمرار في نشر “قيم الاعتدال والوسطية والتسامح ومواجهة دعاوى التكفير والغلو والتطرف والتصدي للاصوات التي تحاول الوقيعة بين ابناء البلد الواحد”.