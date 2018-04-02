الجبوري يؤكد اهمية استمرار التعاون بين العراق والاردن

(المستقلة)..أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من مجلس الاعيان الاردني برئاسة طلال ابو غزالة أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجرى اثناء اللقاء استعراض الاوضاع السياسية في المنطقة العربية، وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، واهمية استمرار التعاون بين العراق والمملكة خصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود الرامية الى تحقيق المصالح المشتركة.

كما تمت مناقشة جهود البلدين في مجال مكافحة الارهاب، ودعم القضايا العربية، وتفعيل عوامل الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وادامة التواصل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.