الجبوري والحكيم يناقشان سبل توفير معطيات الاستقرار الدائم في البلاد

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى استقباله،اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الاوضاع الامنية والسياسية في العراق,

كما ناقش الجانبان سبل استمرار التواصل والحوارات بين الاطراف العراقية من اجل بلورة رؤية جديدة حول مستقبل البلد، وسبل ايجاد حلول للازمات والمشاكل العالقة، والعمل على توفير معطيات الاستقرار الدائم.

و تمت مناقشة اهمية دعم قطاع الخدمات والتركيز على الاوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز جميع الجهود الرامية الى اعادة العراق الى دوره المحوري عربيا واقليميا، وترسيخ مكانته الاقتصادية والسياسية.