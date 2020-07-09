الجبوري : نوري المالكي هو من أخرج عناصر كتائب حزب الله من المنطقة الخضراء

المستقلة … أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري، أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو من استطاع ان أخرج عناصر كتائب حزب الله الذين اخترقوا المنطقة الخضراء بعد ان اتصل به الكاظمي طالبا منه اقناعهم بالخروج .

وقال الجبوري في حديث لقناة دجلة تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن “الفصائل التابعة للحشد الشعبي بعد اعتقال اشخاص من (حزب الله) دخلت إلى المنطقة الخضراء وسيطرت على مقر جهاز مكافحة الإرهاب واتصل الكاظمي بالقائد المسؤول عن حماية المنطقة وطلب منه التصدي لهم لكنه رفض أوامر الكاظمي بإخراجهم ما اضطر الكاظمي للاتصال بالمالكي الذي أخرجهم بالهاتف”.