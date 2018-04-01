الجبوري يؤكد ضرورة تفعيل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والسعودية

(المستقلة)… أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع السعودية، داعياً إلى ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقال مكتب الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري، أثناء زيارته لمقر السفارة ببغداد”.

وأكد الجبوري “حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع جميع الدول ومنها المملكة العربية السعودية لدورها البارز بدعم قضايا المنطقة ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة لمحاربة الاٍرهاب وفكره التكفيري”، مضيفا “نثمن موقف المملكة في ملف إعمار العراق وإغاثة النازحين الذين تضرروا جراء ممارسات داعش الإرهابية”.

ودعا الجبوري إلى “ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق وفرص جديدة خاصة وأن العراق مقبل على مرحلة مهمة بعد القضاء على الاٍرهاب، تتطلب تحشيدا للجهود الدولية والعربية، وأن يكون للمملكة العربية السعودية دوراً مهماً فيها وعلى كافة المستويات”.

من جهته أكد الشمري أن “المملكة تتطلع إلى أن يكون لها دوراً في ملف الإعمار والاستثمار في العراق وبما يسهم في استقراره وعلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”. (النهاية)