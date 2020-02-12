الجبوري : علاوي يواجه تحدياً كبيراً بسبب الضغوطات السياسية في الفتره الماضية

المستقلة .. اكد الخبير السياسي عبد الرحمن الجبوري، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يواجه تحدياً كبيراً بسبب الضغوطات السياسية مبيناً ان تشكيل حكومة وسط هذا الضغط امر اشبه بالمستحيل.

وقال الجبوري في تصريح لـ”المونيتور” تابعته المستقلة، إن “محمد توفيق علاوي لديه مهمة صعبة للغاية، عملية تشكيل حكومة مستقلة في خضم هذا الضغط الهائل من الشارع ومن الأحزاب السياسية التي تدعمه علنًا والضغط عليه خلف الكواليس ستكون مستحيلة تقريبًا.”

وأضاف: “هناك حرب إقليمية بالوكالة داخل العراق، يسعى الغرب إلى كسر هيمنة إيران على البلاد بينما تريد إيران السيطرة عليها، علاوي لن يجتاز اختبار الثقة في حال تماشى مع القوى التقليدية، سيجد نفسه في صراع مع الشارع بدون غطاء سياسي”.