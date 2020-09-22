الجبوري : رئيس البرلمان يوافق على استخدام بطاقة البايومترية . وثيقة

المستقلة / متابعة /- اكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ، ان رئيس مجلس النواب وافق على تضمين قانون الانتخابات استخدام البطاقة البايومترية حصراً.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان رئيس مجلس النواب احال التواقيع الى اللجنة القانونية لإجراء مايلزم واعتماد التصويت البايومتري حصراً في الانتخابات البرلمانية القادمة .

وختم الجبوري تغريدته : البايومتزي يقطع دابر التزوير في الانتخابات .