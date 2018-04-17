الجبوري: العراق بحاجة لتحشيد الجهود من اجل ضمان مشاركة الجميع بالانتخابات

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، مبعوث الرئيس الامريكي برت ماكورك ابرز المستجدات الامنية والسياسية على الساحتين المحلية والاقليمية، والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في ملفي مكافحة الارهاب والاعمار.

كما بحث اللقاء، حسب بيان عن مكتب الجبوري، الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وقال الجبوري ان الجهود تتركز من اجل انجاح التجربة الديمقراطية في البلاد عبر تهيئة كل مستلزمات نجاح الانتخابات النيابية المقبلة.

واضاف ان العراق بحاجة الى تحشيد كل الجهود الدولية والمحلية من اجل ضمان مشاركة الجميع بعملية الاقتراع خصوصاً العوائل النازحة في مخيمات الايواء ولمواطني المدن المحررة من سيطرة الارهاب، مشدداً على اهمية تذليل كل المعوقات التي تحول دون ممارسة العراقيين حقهم باختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.

وثمن رئيس مجلس النواب جهود الولايات المتحدة الامريكية المساندة للعراق وشعبه سواءاً بحربه ضد الارهاب او بالمساعدات الانسانية والاغاثية المقدمة للنازحين، داعياً في الوقت ذاته ان يكون للشركات الامريكية الدور الاكبر في حملة اعمار العراق التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة.

من جانبه اكد ماكورك ان الولايات المتحدة الامريكية مستمرة في مساندة العراق وعلى كافة الاصعدة.