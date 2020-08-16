الجبوري : الحلبوسي غادر المحور الاماراتي بعد اجتماعه مع الخنجر في تركيا

المستقلة / متابعة /- كشف رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، عن قيام تركيا برعاية اجتماع بين رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورئيس “المشروع العربي” خميس الخنجر، فيما رأى أن الاجتماع يوحي بمغادرة الحلبوسي المحور الاماراتي.

وقال الجبوري في حوار تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “الحلبوسي والخنجر عقدا لقاءً في تركيا وهذا ما سمعته من اطراف كانت في اللقاء”، مبينا أن “اللقاء كان برعاية الجانب التركي”.

وأضاف الجبوري، أن “لقاء الخنجر والحلبوسي يوحي بأن الأخير قام بتحويل مسار علاقاته من محور الامارات إلى محور قطر وتركيا”.

وترددت انباء خلال الفترة الماضية عن تحالف جديد غير معلن بين رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورئيس “المشروع العربي” خميس الخنجر، الا انه لم يصدر من الطرفين ما يؤكد او ينفي تلك الانباء.