الجبوري : اجترار الطائفية دليل افلاس بعض السياسيين

المستقلة … انتقد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، التغريدات الطائفية لبعض السياسيين، مبيناً انها دلالة على إفلاسهم وجهَلهم.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اجترار الطائفية لبعض السياسيين …دلالة على إفلاسهم وجَهلهم، حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية”.