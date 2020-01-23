الجبوري : اجترار الطائفية دليل افلاس بعض السياسيين
المستقلة … انتقد النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، التغريدات الطائفية لبعض السياسيين، مبيناً انها دلالة على إفلاسهم وجهَلهم.
وقال الجبوري في تغريدة على موقع”تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اجترار الطائفية لبعض السياسيين …دلالة على إفلاسهم وجَهلهم، حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية”.
اجترار الطائفية لبعض السياسين …دلالة على إفلاسهم وجهَلهم
حيثُ انهُ لم يعدْ للطائفية سوقًا بعد انتفاضة تشرين الوطنية ..#المتظاهرون_منتصرون
— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) January 23, 2020
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