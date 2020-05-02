الجبهة الوطنية المدنية تدعو الحكومة للقضاء على الخلايا النائمة لداعش

(المستقلة).. حذر القيادي بالجبهة الوطنية المدنية (موج) سبأ حسام العلي من عواقب استمرار الخلافات السياسية على أمن المناطق التي ابتليت بالتنظيمات المتطرفة والمتمثلة بداعش.

و اكد العلي إن التنظيمات المتشددة تتغذى على الخلافات السياسية والطائفية والتهميش والاقصاء، فضلا عن رفض المواطنين لسياسة الحكومة المغلوطة وتمسكها بأساليب المحاصصة.

ورأى أن التمسك بالوحدة الوطنية و كذلك حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيسهم في القضاء على الخلايا النائمة من تنظيم داعش والناشطة في بعض المناطق التي حررت مؤخرا.

وأشار أن على الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة السيطرة على الأوضاع الأمنية في محافظة صلاح الدين ومحافظات العراق الاخرى.