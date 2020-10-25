الجبهة العراقية تنتخب النجيفي رئيسا وتدعو لإصلاح البرلمان

المستقلة .. أعلنت الجبهة العراقية البرلمانية عن تسمية أسامة النجيفي رئيسا لها ، منوهة الى انها ستسمي يوم غد رئيس كتلتها البرلمانية.

وأشارت الجبهة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ، الى أنها عقدت مساء اليوم الأحد، اجتماعا مكملا للمؤتمر الذي عقدته يوم أمس الأول ،للإعلان عن تشكيلها.

وقال البيان ان الأجتماع عقد بحضور قيادة الجبهة المكونة من المشروع العربي، و الجماهير الوطنية، وجبهة الإنقاذ والتنمية، والحزب الإسلامي، إضافة الى الكتلة العراقية المستقلة، والتي بحثت الوضع السياسي والبرلماني.

وأضاف البيان الى أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه البلد ، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل ، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه.

وتابع “أمام حقيقة الأزمات ، وشحوب الحلول أو افتقادها ، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات” .

وقررت قيادة الجبهة العراقية (حسب البيان) بعد دراسة مستفيضة للوضع العام ، ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة ، مع التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه .

وبعد أن سمت أسامة النجيفي رئيسا للجبهة ،دعت الهيأة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها .

كما أكدت ضرورة ” الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة”

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