الجامعة العربية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غداً الاربعاء الموافق 25 يوليو 2018 الاجتماع الأول للجنة التنظيمية المعنية بالمشاركة العربية كضيف شرف في الدورة (50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء الإعلان عن اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف في الدورة ال50 لمعرض الكتاب في إطار الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوبيل الذهبي).

يعقد الاجتماع برئاسة معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال وبحضور كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس اتحاد الناشرين العرب والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ومسؤول قسم البحوث والدراسات بمعهد البحوث والدارسات العربية وممثل الألكسو، حيث سيتم مناقشة كافة الاجراءات والترتيبات اللوجستية اللازمة لهذا المعرض، هذا و قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل 6 فرق عمل من الإدارات والقطاعات للعمل والتنسيق مع الجهات الخارجية.