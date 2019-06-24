الجامعة العربية تنظم الاجتماع الإقليمي العربي حول الملكية الفكرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في اطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعةالدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، تعقد ادارةالملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماعالإقليمي حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر ، بمشاركةعدد من الخبراء في شتى مجالات الملكية الفكرية وذلك خلالالفترة 25-27 يونيو 2019 الملكية الفكرية بمقر الامانة العامةلجامعة الدول العربية بالقاهرة.

يعكس هذا الاجتماع الدور الهام الذى تقوم بهمؤسسات الفكر والرأي في مجتمعاتنا العربية كونها تعتبرمن محركات النمو الاقتصادي الاساسية لما تقدمه من دورفعال للحكومات وصناع القرار وتقديم المشورة لهم بهدفالتثقيف والتنوير وانجاز المشروعات التنموية. كما يتناولالاجتماع علاقة مؤسسات الفكر بالملكية الفكرية ودورها فيخدمة العلم والتكنولوجيا والابتكارات وذلك لتحقيق منفعةاقتصادية وتحسين حياة الملايين من البشر.

سيشارك في هذا الاجتماع ممثلي الدول العربيةالمختصين بقضايا الملكية الفكرية وخبراء المنظمة العالميةللملكية الفكرية.